$!Más escuchados y exitosos del año: la publicación de Billboard

Billboard ya publicó la lista de los artistas más escuchados y los más exitosos del 2021. Los que aparecen al tope son Dua Lipa, Olivia Rodrigo y Drake.

El Hot 100 contiene a las canciones más populares del 2021. La lista la encabeza Levitating, de Dua Lipa. En segundo lugar está Save Your Tears, de The Weeknd y Ariana Grande. En tercer lugar aparece Blinding Lights, de The Weeknd.

En relación a los álbumes, la lista Billboard 200 la encabeza Dangerous: The Double Album, de Morgan Wallen. En segundo lugar aparece Sour, de Olivia Rodrigo. En tercer lugar está Shoot For the Stars Aim for the Moon, de Pop Smoke.

En relación al artista más exitoso del año, el número uno es Drake. En segundo lugar está Olivia Rodrigo y en tercer lugar The Weeknd.