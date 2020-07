$!Netflix incorpora un truco para cuando no sabes qué mirar

Seguramente te habrá sucedido que te sientas frente a la pantalla para ver algo en Netflix, pero no sabes qué elegir. No te decides si quieres una serie, una película o un documental. Pues ahora la plataforma presenta una solución.

Según informa The New York Post, Netflix incorporará un botón que reproducirá contenido de manera aleatorio. El botón está en una segunda fase de pruebas e incluso durante el 2019 se hizo un primer ensayo bajo el nombre Play Something.

Si durante esta prueba la recepción es positiva, Netflix ampliará su implementación a toda la plataforma.