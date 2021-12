$!Netflix ya prepara su propio universo cinematográfico con una franquicia

El Universo Cinematográfico de Marvel marcó un antes y un después a la hora de crear una serie de películas y series interconectadas. Y ahora Netflix planea hacer lo mismo, con una de las franquicias más queridas por los fanáticos.

¡Estamos hablando de los Power Rangers! La mítica serie que fue furor en los 90 podría tener un nuevo destino, esta vez de la mano de Netflix. Así lo confirmó el medio Deadline en las últimas horas, donde también anunciaron que Jonathan Entwistle, creador de It's the End of the F***ing World y I Am Not Okay with This, estará detrás de estos proyectos.

"Desde que entregamos los Power Rangers a Jonathan, fijamos una visión global. No será sólo una serie, serán series seguidas de pelíclas, contenido para niños", dijo Michael Lombardo, presidente de Televisión Global de Entertainment One.

Y tú, ¿mirabas a los Power Rangers?