$!¿Por qué no estuvo JK Rowling en la reunión de Harry Potter?

En el aniversario 20 del estreno de Harry Potter, HBO Max organizó un evento especial para conmemorarlo. Sin embargo, la ausencia de JK Rowling llamó la atención, siendo que es la creadora del Wizarding World.

El problema con la autora, y probablemente la razón por la que no estuvo JK Rowling en la reunión de Harry Potter, es por los comentarios que ha hecho acerca de la comunidad trans en sus redes sociales desde el 2018. Desde entonces varios miembros de la comunidad trans y muchos fans han compartido su disgusto con la autora; y por la complejidad y sensibilidad del asunto no sería sorpresa que este sea el motivo por el cual no fue requerida.

Además de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, estuvieron nombres de la talla de Matthew Lewis, Helena Bonham Carter y Tom Felton.