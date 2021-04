$!Qué es, cómo debe usarse y cuáles son los beneficios del shampoo sólido

A la hora de planificar la rutina de cuidado del cabello, cada vez son más las personas que optan por productos naturales, sin sulfatos ni procesos químicos complejos. Y una de esas alternativas es el shampoo sólido. Aquí te contaremos todo lo que debes saber.

Cómo debe usarse el shampoo sólido

El shampoo sólido no necesita un envase plástico, por lo que es ecológico. Se vende en sobres de papel, envuelto o incluso suelto. Es natural, no tiene sulfatos y no tiene las sales que abundan en los shampoo líquidos como el SLS (sodium lauryl sulfate), SLES (sodium laureth sulphate) y SCS (sodium coco sulphate), que son las que hacen espuma y limpia.