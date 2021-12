$!Quieren cambiar el nombre del Black Friday: lo consideran racista

En los Estados Unidos hay una propuesta: cambiar la denominación del Black Friday por considerarlo racista. La erradicación de cualquier forma de discriminación ha conllevado incluso a un debate reciente sobre la posibilidad de cambiar el nombre de este día asociado al consumismo.

Esto surgió luego de conocerse los resultados de una encuesta realizada entre estudiantes de la Universidad de Florida, que dieron a conocer su apoyo para cambiar el nombre del Viernes Negro, sobre quien uno incluso dijo que sonaba ofensivo.

La pregunta puntual del Campus Reform preguntaba si el Black Friday debería cambiarse de nombre para no discriminar a los negros. “El nombre del día de compras posterior al Día de Acción de Gracias no debe llevar el nombre de una nacionalidad. El Viernes Negro debería llamarse Día de Compra Navideña, Día de Gasto, Día de Tarjeta de Crédito, Espalda Verde o algo que no sea negro, que discrimina y perfila a las personas negras”, proponía el artículo publicado en el Chicago Tribune.

Y tú, ¿qué opinas?