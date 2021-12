$!Se revenden entradas para Spider-Man: No Way Home en hasta 10,000 dólares

¿Hay ansiedad por ver Spider-Man: No Way Home, verdad? Pues si no lo crees, toma esto como referencia: hay tickets que se revenden en eBay en hasta 10,000 dólares.

Una entrada de cine normal cuesta, en promedio, alrededor de 10 dólares. Estos precios están relacionados a la función de estreno, del próximo 17 de diciembre.

Un vendedor de boletos con sede en Nueva Jersey dijo que estaba ofreciendo seis boletos por $25,000, lo que equivale a alrededor de $4,000 dólares por boleto. Este conjunto de boletos ya fue vendido a esa cantidad.

Y tú, ¿quieres ir a ver esta película?