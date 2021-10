The Boys se caracteriza por su humor satírico, no sólo dentro del ámbito de su serie, sino que también se permite burlarse de otros productos. Y ahora lo ha vuelto a hacer y en este caso la víctima es What If...?, la serie animada de Marvel.

Por medio de las redes sociales, The Boys se burló de What If...? y compartió unas fotografías editadas donde vemos a los integrantes de la serie, en los cuerpos de The Seven.