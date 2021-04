$!Un libro revela detalles sobre cómo planifica su muerte el Papa Francisco

"La imagino siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo", respondió Francisco en dicha entrevista. También aseguró que la muerte no le produce ningún temor. La entrevista data del 16 de febrero del 2019, en Roma.

"No extraño a la Argentina. Viví allí 76 años. Lo que me aflige son sus problemas", sostuvo Francisco, cuando se lo consultó sobre su país de origen.

Por último, hay otras frases destacables como la declaración en la que se refiere a la ansiedad: "Tengo bastante domada la ansiedad. Cuando me encuentro ante una situación o debo enfrentar un problema que me produce ansiedad, la atajo. Tengo distintos métodos para hacerlo. Uno de ellos es escuchar Bach. Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una mejor manera. Confieso que con los años he logrado poner una barrera a la entrada de la ansiedad en mi espíritu. Sería peligroso y dañino que yo tomara decisiones bajo un estado de ansiedad".