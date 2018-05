Cigar Country Benefit premia al mejor cigarro dominicano

Motivación y orgullo son sólo dos de las múltiples emociones que se sintieron en la celebración que realizan los ejecutivos de la industria tabacalera. El evento anual de “Cigar Country Benefit”, premia el “Top Dominican Cigar”, en el cual resultó ganador “Don Carlos Eye of The Shark” de Arturo Fuente, y que, por primera vez, República Dominicana gana el lugar No. 1, dos años consecutivos, en la edición de cierre de año de Cigar Aficionado con su “Top 25”.

En este evento también se realizó una subasta silenciosa pro recaudación de fondos a beneficio de la Fundación Dream Project, entidad sin fines de lucro que apoya el sector de la educación inicial pública en el país con aulas Montessori, alcanzando este año el número 14 construida y en funcionamiento.