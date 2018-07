Dan a conocer los “speakers” internacionales de FOA 2018

El portal de noticias de publicidad, marketing y tecnología MarketingDirecto.com lanzó oficialmente la quinta edición del Congreso Internacional The Future Of Advertising (FOA), el cual reunirá este año a grandes nombres de la publicidad y el marketing a nivel mundial, como son Kim Garst, CEO de Boom Social; Marcos de Quinto, Senior Advisor del CEO de The CocaCola Company; Toni Sagarra, ganador de dos Grand Prix y 39 leones de Cannes; y Lars Silberbauer, director global de redes sociales y videos en Lego.

“FOA es un radar que año tras año detecta las principales tendencias a nivel global y los temas más trascendentales del sector de la publicidad y el marketing”, dijo Yessely López, representante internacional de Marketing Directo, en el evento de lanzamiento.

Los expositores que completan la lista a participar son Gonzalo Figari, realizador de la serie “Un mundo en guerra” de History Channel; Debbie Millman, creadora del primer programa de postgrado en Branding en la Escuela de Artes Visuales en New York, Design Matters; Bonin Bough, nombrado por MMA como Mercadólogo Móvil del año; Carlos Molina, más de 15 años desarrollando estrategias de gestión de clientes a marcas mundiales; e Ildefonso Tébar, gerente de comunicaciones Samsung Electronics.

La actividad se llevará a cabo el 27 de septiembre en el Salón de Eventos del centro comercial Sambil.