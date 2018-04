Una tarde de ilusión

El ambiente fue íntimo, festivo y familiar. Lleno de color y belleza a la vista. En verdad nada que no cumpla con la tradición de “Tarde de novias Oliv” a lo largo de estos tres años en los que Oliv Home Boutique celebra esta actividad que incluye charlas y talleres con los expertos de la industria de bodas, poniendo a disposición de futuras novias sus conocimientos y experiencias. Tanto los expertos y el público disfrutaron de una experiencia cara a cara personalizada, gracias a varias presentaciones, entre ellas resaltaron los montajes de Di Fiore y la disertación de Andreína Arroyo “All you need is love and this wedding list”. “Nuestra intención con estos encuentros es ayudar, de manera consecuente, a las parejas de futuros esposos en la toma de decisiones para su ‘gran día’, con la ayuda de los más destacados proveedores”, enfatizaron Marina Román, Rachelle Villanueva y Gabriela Oller, propietarias de la tienda.