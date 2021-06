$!¿A los ángeles de Victoria's Secret lo mandaron a volar? Te contamos lo que está pasando

Seamos honestos, hay cuerpos en el mundo iguales o parecidos a los alucinantes que veíamos en los encantadores desfiles año tras año, hasta que llegó el 2019. Sin embargo, la mayoría a nivel mundial no es así. Las que consumen y, por tanto, compran por lo regular tienen grasa en el vientre, carecen de un cuerpo columna ... ¡quizás sea esta la causa!, pero también el idealismo feminista que cada vez gana más terreno en el mundo, los vínculos a los que se ha visto Victoria's Secret con delincuentes sexuales significaron el iceberg con el que chocó esta casa debilitada económicamente desde el 2018.

"Necesitábamos dejar de ser lo que quieren los hombres y ser lo que quieren las mujeres”, ha dicho Martin Waters, recientemente nombrado como director ejecutivo y quien antes fue director de negocios internacionales de Victoria’s Secret.

De esta reinterpretación ha nacido la plataforma The VS Collective, la cual tiene por embajadoras a siete mujeres muy distantes de lo que nos encantaba ver en los tradicionales desfiles, pero que resaltan por sus logros profesionales y nada más. A la verdad es que no todos estamos de acuerdo con que hayan mandado a volar a los tradicionales ángeles, pero el mundo cambió.

Las nuevas embajadoras son: La actriz, productora y empresaria Priyanka Chopra; la modelo, refugiada y defensora de la salud mental Adut Akech; la periodista, fotógrafa, fundadora del proyecto Girl Gaze y defensora de la igualdad Amanda de Cadenet; la esquiadora y campeona mundial de estilo libre, defensora del deporte juvenil y femenino y modelo Eileen Gu; la modelo transgénero, actriz y activista LGBTQIA+ Valentina Sampaio; a futbolista y activista LGBTQIA+ Megan Rapinoe; la modelo y defensora de la diversidad Paloma Elesser.

¿Crees que la radical decisión le quite la mala racha?