$!Brandon Maxwell celebra un exitoso año en la moda en el NYFW

“Esta es mi vida, sabes. Tengo muchas personas a las que empleo que son muy buenas conmigo. ¿Voy a empezar a llorar? No lo tomo a la ligera. Quiero hacerlo bien para ellos”, dijo Maxwell detrás del escenario después del espectáculo.

El texano de 34 años hizo su colección de ropa de primavera 2020 sobre todo lo que ama. “Quería mostrar a Brooklyn, la comida que me gusta, las bebidas que me gustan, la música que me gusta, la gente que me gusta. Simplemente pasar un buen rato”, dijo.

E hizo exactamente eso. Los invitados -entre ellos Lily Aldridge, quien estaba sentada en primera fila- comieron hamburguesas y papas fritas de Shake Shack mientras esperaban que comenzara el espectáculo. También les sirvió una variedad de cocteles, galletas veganas con chispas de chocolate y donas de Cha Cha Matcha.