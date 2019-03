$!El último adiós de Chanel a Karl Lagerfeld

Amigos del diseñador, como Inès de la Fressange, quien fue su musa durante una década a partir de la entrada del alemán en Chanel en 1983, no se vio capaz de ir, según escribió en Instagram una amiga personal de la exmodelo, Sophie Fontanel.

Para disgusto de algunos, especialmente de quienes lo conocieron, el desfile pareció regirse más bien por otro conocido lema: “El espectáculo debe continuar”, ya que muchos no dudaron en seguir grabando durante el minuto de silencio y fotografiarse en la pasarela, como si estar allí fuera un logro.

En la que fue la última colección diseñada por Lagerfeld, también estuvieron amigas cercanas como las actrices Kristen Stewart y Marion Cotillard, la modelo Claudia Schiffer o la cantante Janelle Monáe.

“Hoy estamos ante la más absurda reanimación de marcas pero en aquel momento eso no se hacía, se necesitaban nombres nuevos, había un mundo nuevo por construir”, narró Lagerfeld en una grabación que rememoraba su primera negativa a dirigir la firma.

“Cuando me lo propusieron por segunda vez acepté porque todo el mundo me decía ‘no lo hagas, no va a funcionar’, pero fue la primera vez en la que una marca volvió a estar de moda”, contó.

Tras ello, Delevingne, durante años protegida del “káiser” y ahora retirada de las pasarelas, abrió el desfile con un abrigo extralargo en pata de gallo, sobre un conjunto blanco y negro en “tweed” estampado a cuadros de pantalón de pata ancha y camisa con escote en v.

Un sombrero de ala ancha tipo fedora completaba el estilismo.

Este “look”, inspirado de los “gángster” americanos de los años 30, se repitió en los primeros pasajes, coloreados en tonos marrones y negros.