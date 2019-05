$!Juego de Tronos termina, pero su mercancía vive

“Definitivamente ayuda ser suertudo, pero no llegas a donde están los programas de mercadotecnia con HBO y lo que han hecho con ‘Game of Thrones’ a menos que tengas una verdadera mercadotecnia punto por punto y una estrategia de promoción y venta al menudeo”, dijo el experto en productos y licencias Tony Lisanti.

De vino a ropa y tours, la cadena HBO y vendedores minoristas han sacado partido a la mercancía de “Game of Thrones” a lo largo de los años. “Thrones” no es sólo una serie de enorme éxito internacional sino también un negocio masivo, y todos esperan rellenar sus cuentas bancarias durante su octava y última temporada.

Para HBO no fue siempre sencillo encontrar socios comerciales para los productos de “Game of Thrones”, según Peters.

“Algo que siempre se destacó en mi mente desde la primera temporada eran todas las texturas, la manera en la que están realizadas las pieles, las telas artesanales, y eso es mucho de lo que hacemos”, dijo Varvatos. “Pero tampoco quería hacer (ropa de) ‘Game of Thrones’ con la que pareciera que alguien estaba usando un disfraz por la ciudad. ... Lo que queríamos hacer era llevar esa inspiración con muchos de los grandes detalles del guardarropa del programa a un producto que la gente pudiera usar realmente”.

También hay juegos de mesa con temática de “Thrones” como “Monopoly”, ‘’CLUE” y “Risk”; bolsos de “Game of Thrones” de Danielle Nicole; y cerveza hecha por Brewery Ommegang en Nueva York.

¿Cuánto dinero se genera? Nadie sabe realmente excepto por HBO, y el número es difícil de estimar.

“HBO quiere tener una cuota de licencia tan alta como sea posible. No quiere que las empresas que compran la licencia de ‘Game of Thrones’ sepan los acuerdos que está logrando HBO para que no busquen obtener una cuota menor”, escribió a The Associated Press Larry Chiagouris, profesor de mercadotecnia en la Universidad Pace.