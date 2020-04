La coleta y el "tururú", los reyes de la cuarentena

Que levante la mano la que desde que el día amaneció no se enrolló el cabello a media cabeza con lazo o sin él... a esto es que le llamamos en República Dominicana un tururú, que en esencia es lo mismo que un moño al descuido limitado a estar en lo más alto de la cabeza. La coleta no se queda atrás y, en estos días de encierro toma ciertas características ya que muchas le pegan la goma a como caiga para olvidarse que existe el peine ¡Ayy tijeras mira que te veo cuando esto acabe! No lo hagas que puede quebrar la hebra.

Desde octubre del año pasado se decía que ambas opciones continuarían en tendencia, lo que nunca imaginamos fue que sería el Covid-19 y sus efectos, los que potenciarían al máximo la preferencia de llevarlos por comodidad y porque los salones de belleza están cerrados. Es importante tener presente que por muy cuarentena que estemos, hay que guardar las formas, ¿coletas? sí, ¿moños al descuido? excelente, pero el cabello requiere peinado diario que evite el enrede y para que se active la circulación del cuero cabelludo. Recuerda que quizá el confinamiento dure más tiempo y pasados los 21 días haciendo lo mismo se creará un hábito que te puede pesar en el retorno a la vida social.

Déjate guiar por el ejemplo de las famosas e influencers que lo llevan muy bien.