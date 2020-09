$!Lady Gaga con el corte de dos españoles

La gran diva del pop lució en cada una de sus múltiples apariciones a lo largo de la gala de los MTV Video Music Awards (VMA) de 2020 unos looks que marcan el distanciamiento social que exige la pandemia, y dos de sus elementos, la mascarilla rosa y el sujetador plateado, tienen sello español.

Cecilio Castrillo y Manuel Albarrán, dos artesanos españoles en la corte de Lady Gaga, cuyas creaciones se han hecho virales tras lucirlas la artista en los premios VMA, donde fue protagonista no solo por los cinco galardones que se llevó, sino también por los llamativos y originales estilismos.

Cecilio Castrillo, (Burgos, 1979) es el autor de la máscara rosa, inspirada en la escena gótica-industrial, creada en cuero y adornada con una malla metálica y alambres, un diseño que impactó por su originalidad y atrevimiento en la gala de este domingo.

'No puedo estar más feliz de ver a Lady Gaga usando mi máscara para recoger unos de los premios VMA', ha escrito en su perfil de Insragram que cuenta con 18,3 millones de seguidores.

Castrillo, que también ha creado accesorios para Madonna y Beyoncé, no es la primera vez que trabaja con Lady Gaga, su relación laboral comenzó en 2011 cuando hizo algunas piezas para su gira 'Born This Way'.