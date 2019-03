$!Los límites borrosos del género en la moda en una exhibición

Cada uno de estos momentos representa un cambio cultural dentro de la sociedad, dijo Jo Paloetti, autor de los libros “Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution” y “Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America”.

En los años 20, las mujeres obtuvieron el derecho a votar y comenzaron a trabajar fuera de casa. Los 60 trajeron la revolución sexual, los derechos de los gay y la segunda ola del feminismo, con gente que se rebela contra los roles tradicionales.

Hoy, mientras el mundo cuestiona la misma relevancia de las definiciones de género, las interrogantes culturales van adquiriendo forma visual en la moda, dijo Paloetti.

“Preguntamos qué significa ser hombre o mujer”, dijo. “¿Son estos términos tan sólo un proxy para los estereotipos?”

La exposición estará abierta hasta el 25 de agosto.