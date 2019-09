$!Michael Kors pone en alto a modelos dominicanas y al patriotismo estadounidense

No se necesitaron banderas para reconocer el tributo patriótico que el diseñador Michael Kors realizó a su país en el décimo octavo aniversario de los ataques del 11 de septiembre. El diseñador saludó a la moda estadounidense con una colección que abarcaba desde la elegancia náutica hasta los vestidos de glamour clásicos de lunares caprichosos.

El desfile fue celebrado el miércoles -el último día oficial de la semana de la moda- en uno de los días más solemnes de Nueva York: el aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Si bien no se hizo referencia al ataque terrorista, el espectáculo irradió no solo el orgullo estadounidense sino también los temas de amor y paz, desde un suéter usado por un modelo que tenía la palabra “ODIO” tachada con una línea roja a la música del Coro de los Jóvenes de la ciudad de Nueva York, que le dio serenatas a la multitud con canciones que incluyeron “American Pie” de Don McLean, “This Land is Your Land” de Woody Guthrie y “Love Train” de O’Jays.