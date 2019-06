$!Naomi Campbell alcanza un nuevo triunfo en su carrera

La modelo británica Naomi Campbell ha vuelto a ser elegida para recibir el premio Fashion Icon el cual es otorgado todos los años por el British Fashion Council durante la ceremonia de los Fashion Awards y es considerado uno de los premios más importantes de la moda junto a los CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de América). La última persona en recibir este reconocimiento fue Donatella Versace el año pasado

Campbell lleva más de tres décadas trabajando en la industria de la moda y durante ese tiempo no solo formó parte de la generación de las “supermodelos” también ha tenido una fuerte presencia en las pasarelas más reconocidas del mundo, has desfilado para las marcas más importantes de la industria, además de ser sido una figura recurrente en incontables campañas publicitarias y hasta ha participado en algunos proyectos como actriz y cantante. La icónica modelo también es la fundadora de Fashion for relief, la fundación benéfica que organiza distintos eventos para recaudar fondos para diversas causas sociales. El Fashion Icon es un reconocimiento especial a su larga carrera y el año pasado recibió uno similar en la edición pasada de los CFDA Awards

Campbell recibirá el premio Fashion Icon durante la próxima entrega de los entrega de los Fashion Awards, la cual se realizará el 2 de diciembre de este año en el Royal Albert Hall de Londres.