Ana María Ramos, directora de Publicidad y Mercadeo de Grupo Ramos, manifestó que a través de esta propuesta de recreación la marca Sirena se une para ofrecer a las familias dominicanas el entretenimiento que tanto hace falta en estos tiempos de distanciamiento, para hacerles la vida más feliz, brindándoles soluciones que les permitan vivir mejor y disfrutar las emociones que importan”.

Caribbean Cinemas Drive-In Sirena contará con una programación variada y temática, con películas para todos los gustos: de acción-adrenalina, románticas para las noches entre amigas, cine dominicano de diversos géneros, suspenso extremo, así como películas familiares y animadas para los pequeños del hogar.

Entre las películas que se proyectarán en las primeras dos semanas están: Playing with fire, Colao, Trolls 1, Veneno, The boss baby, Like a boss, ¿Quién manda?, Despicable Me 3, The turning, Secret life of pets y Qué león.

La preventa de boletos con accesos numerados para los vehículos y candy bar estará disponible a partir del lunes 28 de septiembre exclusivamente a través de www.caribbeancinemas.com , donde se encontrarán también las reglas de acceso, cartelera y otras informaciones de interés.

El costo de las entradas es de RD$750.00 por vehículo (Itbis incluido + cargo por servicio) y se permitirá hasta un máximo de 4 personas por vehículo. Dentro del variado menú del Caribbean’s Food Truck los clientes podrán comprar las tradicionales palomitas, nachos, Hotdogs, Pizza, Wraps y bebidas diversas, entre otros artículos.