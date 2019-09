Caribbean Cinemas inicia temporada de ópera

La programación para las presentaciones Live del Metropolitan Opera, Ballet Bolshoi y National Theatre London, ya está lista. Su inicio será este 15 de septiembre con All My Sons, a las 4:00 de la tarde; y continuará hasta mediados de 2020. Los detalles se anunciaron durante un encuentro en Fine Arts Cinema Café at Novo donde los presentes se deleitaron con la voz del tenor Otilio Castro, quien interpretó piezas como La Donna e’ Mobile y E Lucevan Le Stelle.

Se anunció que este itinerario cuenta con piezas destacadas para el Met Opera como Turandont, Tosca, Agrippina y Holandés Errante. Y que además, al igual que años anteriores, Caribbean Cinemas cuenta como representante oficial para todo lo incluido en "Cinema Events" con Margarita Miranda-Mitrov de Opera Lovers República Dominicana y Fundación Sinfonía.