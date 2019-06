Cerveza Corona actúa en pro de los océanos

El compromiso es acción. Cerveza Corona está aceptando plástico recolectado en ciudades y costas como pago por la cerveza durante la semana del Día Mundial de los Océanos; para proteger nuestro paraíso de la contaminación plástica marina. Miles de lugares en todo el mundo están involucrados en la iniciativa, con puntos de reciclaje en República Dominicana, México, Brasil, Italia, España y Colombia. Corona y Parley for the Oceans, que han estado trabajando juntos desde 2017, no sólo buscan asegurarse de que el plástico recibido se reutilice, sino que también aprovechan la oportunidad para incentivar a los participantes a evitar el plástico por completo con mensajes educativos en el lugar.

En República Dominicana la iniciativa está desde el 1 al 9 de junio en todo el territorio nacional. En la Zona Este los participantes pueden entregar sus plásticos en los bares Little John y Soles; Oli's Room en la Zona Norte, mientras que en el Distrito Nacional estarán Super Fresh Market, Fresh Fresh Bella Vista, La Catrina, Casa 14, Cuchicheo, y Moriqueta. La acción de "Pay with Plastic" (inglés de “pagar con plástico”) inicia una campaña de verano completa de Corona y Parley dedicada a eliminar el plástico de un solo uso.