$!Estudiantes de Mercadeo de UNIBE realizan su 29no. Congreso Internacional Mercadexpo

La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, realizará de forma virtual el Congreso Internacional Mercadexpo los días 18, 19 y 20 de noviembre, bajo el tema “Connective Marketing: Getting Closer”, que tiene como objetivo resaltar la importancia de humanizar la conexión entre las marcas y sus consumidores, y como estas se adaptan en base a las necesidades actuales de sus clientes, acompañándolos en cada momento.

El lanzamiento realizado a través de las plataformas digitales del congreso, estuvo presidido por el doctor Julio Amado Castaños, rector de la universidad, quien ofreció las palabras de bienvenida, resaltando que cada año Mercadexpo presenta una edición con un sello único y particular, siendo la virtualidad la innovación para esta versión 2020. A su vez, la doctora Odile Camilo Vincent, vicerrectora académica, destacó la importancia que reviste eventos como este para la formación en competencias de sus egresados.

Luego el Lic. José Martín Morillo, director de Mercadeo Institucional, habló que a pesar de la incertidumbre actual, a consecuencia de la pandemia, debemos adentrarnos en la transformación digital, y adoptando esa tecnología, este año Mercadexpo se entrega como el primer congreso virtual académico realizado por una institución de educación superior en el país. Por su lado el Lic. Sebastián Feliz, coordinador académico de la escuela de Mercadeo, destacó que la virtualidad trae consigo grandes retos, al tiempo que permite innovar a través de nuevas dinámicas y formas para presentar este congreso ante un público nacional e internacional.

Dicho congreso académico se concentrará en los temas: The "New" Consumer 2020, Identidad Corporativa, Cómo Conectar en Tiempos de Crisis, The Human Side of Advertising, User Generated Content, entre otros; a cargo de conferencistas especializados en este área de EE.UU., Latinoamérica y Europa, tales como: Alex Rodríguez, Sebastián Cuenca, Ashley Frangie y Lety Sahagún del podcast “Se regalan dudas” y Sandra Quintero, quienes tratarán temas como: Conectando a través de emociones: El Poder de la Conversación, Digital battleground: ¿Cual es la plataforma que está liderando el mercado? Contenido efímero: Conexión a través de estrategias digitales, Cautivando Audiencias, entre otros temas relevantes de la conexión entre las marcas y los consumidores en la actualidad, ya que por razones de distanciamiento causado por el COVID-19, las audiencias desean sentirse comprendidos, apoyados y conectados con las marcas que les rodean.

Debido a la situación actual del COVID-19, esta 29na. edición del congreso académico Mercadexpo se

desarrollará de manera virtual y será transmitido a través de una plataforma virtual innovadora y vanguardista, en la cual más de 10 mil usuarios podrán participar de manera simultánea. Se podrán tomar las conferencias y certificaciones del congreso, visitar e interactuar en los stands de los patrocinadores, así como participar en todas las actividades que se va a desarrollar en el transcurso del evento.