$!La competencia “Master of Ocean” anuncia 17.a versión

La novia del atlántico, Puerto Plata, será el escenario para la celebración del evento deportivo extremo Master of the Ocean, una competencia única que combina las cuatro disciplinas de surf, windsurf, kite surf y stand up paddle (SUP), en un entorno tropical.

En 2021 veremos a más de 40 atletas de alto nivel, locales e internacionales, luchar contra el viento y las olas por el codiciado título, en un escenario natural, mágico y vibrante, como son las playas de Cabarete.

Las nuevas fechas del Master of the Ocean fueron anunciadas: del 23 al 28 de Marzo y la organizadora Patricia Hiraldo y el fundador Marcus Bohm expresaron su agradecimiento por el sólido apoyo por parte del Ministerio de Turismo, entre otras entidades gubernamentales.

La directora de turismo Región Norte, Stephanie Kfouri expresó que en el 2021, más que nunca, eventos como el Master of the Ocean merecen especial atención para hacer brillar este destino único para dominicanos y extranjeros, ya que es la capital de los deportes acuáticos. Esto se debe a sus singulares condiciones de olas y vientos todo el año.

El anuncio estuvo a cargo de las autoridades de turismo, la seguridad y el orden de la costa norte de la República Dominicana, en un encuentro en la sede del Ministerio del Turismo, Puerto Plata, para planificar la logística y la seguridad del evento.