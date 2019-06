LaBellaMafia, una colección para las deportivas

La línea deportiva LaBellaMafia (el Millon) presentó su nueva colección en el Centro de entrenamientos CoActive. Inspirada en el poder y la determinación de la mujer con voluntad de vencer, la marca se caracteriza por ser más que una linea de ropa, un estilo de vida que combina salud, bienestar y estilo para motivar e inspirar a las mujeres que desean mantenerse en forma.

Durante el evento se presentó bajo el tema “We are fighters” un fashion show con los diseños de esta nueva colección con estilos y diseños innovadores, que sorprendió a todos los asistentes. Además, contó con la participación de la psicóloga Katiuska Suárez, quien a través de su conversatorio, ofreció pautas para que cada mujer descubra su potencial y aprenda a explotar todos sus dones con fortaleza. “Las críticas me afectarán tanto como yo deje que me afecten”, compartió Suárez.