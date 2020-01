$!Marina Cap Cana inicia Navidad con Christmas Boat Parade

El destino turístico, hotelero y residencial Cap Cana iluminó la temporada navideña con su tradicional desfile de botes “Christmas Boat Parade”, en un ambiente festivo lleno de luces y al ritmo de villancicos navideños.

En un entorno familiar y alegre los propietarios, residentes, huéspedes, amigos y relacionados compartieron y disfrutaron de este original espectáculo. Esta tercera edición del “Christmas Boat Parade” contó con la tradicional visita de Santa Claus, la presentación estelar de “Las Rockettes”, concluyendo con un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Poniendo de manifesto su ingenio y creatividad, los propietarios de lanchas decoraron sus embarcaciones con detalles alegóricos a la temporada. Las embarcaciones más originales fueron premiadas, resultando ganadoras la embarcación “Emily” en primer lugar; la lancha “Blue Bird Tender” segundo lugar y en tercer lugar “CCM1”.

Los invitados disfrutaron de una variada y exquisita gastronomía de Los Establos, Sopranos, Little John, Bohemian Tapas & Wine. El evento contó con el apoyo de Implementos & Maquinarias (IMCA), Asociación de Propietarios Cap Cana (APROCAP), Banreservas, Hotel Secret Cap Cana, Scape to Celebrate, Caribbean Turf y Punta Espada Golf Course.