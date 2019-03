The Real After: La fiesta después de Premios Soberano

El día de los Premios Soberano la energía no se acaba. Por segundo consecutivo los artistas e invitados especiales disfrutaron al máximo del The Real After organizado por la empresa de Telecomunicaciones Viva, luego de la gran gala. Allí, en el hotel Crowne Plaza, hubo espacios temáticas, música y baile formaron parte de la propuesta de una velada que seguro grabarán en sus memorias; entre ellas la presentación de New York Band que ofreció un repertorio simbólico para los dominicanos, la banda salsera Chiquito Team Band, el merenguero puertorriqueño Joseph Fonseca y exponentes de la actualidad como Ala Jaza y El Alfa.

No fue todo. Nos encanta conservar imágenes para posteridad y en esto también se agasajó a los invitados a través de experiencias inmortalizadas a cargo del fotógrafo y productor audiovisual Jochy Fersobe. Entre ellas la “Zonas temáticas VIVA”, con sets creativos para elevar la experiencia de los asistentes contó con la estación “The Real 360”, que consistió en una plataforma de video en slow y stop motion 360 grado; y el set fotográfico #TheRealPortait, en el que los asistentes posaron para una imagen para recordar.