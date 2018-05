Desfile de tocados en la royal wedding

Si hay algo que siempre atrae en una boda british, son definitivamente los sombreros. Y en el enlace de Meghan y Harry no ha faltado el desfile de pamelas, tocados, casquetes y complejas ornamentaciones engalanando las cabezas de las sofisticadas invitadas. Si te preguntas por qué, la respuesta está en el protocolo del código de vestimenta que dicta que las mujeres deben llevar sombreros en los eventos formales, y éste este no estará completo sin un sombrero único y original. Los estilistas aseguran que la elección del vestido será lo que marca la pauta para los accesorios. Y generalmente se recomienda que el sombrero sea del mismo color de la vestimenta o un color muy parecido. ¿De dónde viene esta costumbre? Hasta la década de 1950, las mujeres rara vez eran vistas sin sombrero ya que no se consideraba conveniente que enseñaran el pelo en público. Pero ahora todo ha cambiado y los sombreros están reservados para las ocasiones más formales. Desde los más tradicionales hasta los más extravagantes, esta es nuestra selección.