El sencillo vestido de Meghan

Clare Waight Keller es la diseñadora británica detrás del vestido de seda con cuello bote y velo amplio que lució Meghan Markle para su boda con el príncipe Enrique en la Capilla de San Jorge.

Las líneas sencillas del traje blanco resaltaron el rostro sonriente de Markle cuando se sentó frente al altar sosteniendo la mano de Enrique, mientras la larga cola se extendía a sus pies. “Es valiente no tener decoraciones ni adornos. Qué gran declaración de moda. Es moderno y clásico al mismo tiempo”, dijo Phillipa Lepley, una conocida diseñadora de trajes de novia en Londres, a The Associated Press. “¡El look en general es muy años 50 y es hermoso!”.

Waight Keller, la primera mujer que se desempeña como directora artística de la casa de moda francesa Givenchy, se reunió con Markle a principios de este año, dijo el Palacio de Kensington. Según el comunicado, Markle quería un vestido con una “estética elegante, confección impecable, y apariencia relajada”.

El vestido no incluyó nada de encaje ni bordado. Tenía un clásico cuello bote, mangas tres cuartos y una falda en A con una cola de unos 178 centímetros (70 pulgadas) desde la cintura. Markle complementó el look con una tiara, un velo bordado catedral, una pulsera y unos pequeños aretes de diamantes.