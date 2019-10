$!Evangelina Abreu, la psicóloga clínica que no se detiene por discapacidad

Los límites son mentales

“Estoy llena de júbilo, no hay palabras que te pueda expresar. Mucha gente que me conoce me dice: yo soy feliz por ti. Para mí es un privilegio que Dios me haya dado esta oportunidad. Yo me siento bien de ser como soy, y me siento bien como soy, y a pesar de ser así, agradezco las capacidades que considero que tengo”. La casa en la que Evangelina vive hace 4 años es prestada, por otro de esos “ángeles” de su vida, pero su sueño es poder llamar “mi casa” algún día al hogar que la cobije. “Aunque sea de palma. Cuando uno vive en lo propio, esa tranquilidad no tiene precio y me gustaría tener mi casa, mi rincón que yo diga es mío”.