Esta es la opinión de Kim Kardashian sobre el perturbador video musical de Kanye West

La empresaria tiene su postura acerca del polémico video de su ex marido ¡Mira!

Kanye West ha llevado los celos por la nueva relación de Kim Kardashian con Pete Davidson a otro nivel. El músico fue muy repudiado en las redes tras lanzar el video musical de EAZY, su nueva canción, el cual incluye una muy perturbadora imagen del cómico enterrado vivo.

Kim Kardashian se ha mostrado muy molesta porque Pete no ha sido más que un a persona amable, y continúa siéndolo incluso con todo este drama no mereciendo este trato. La pareja se encuentra muy feliz y, con suerte, con el tiempo West aceptará que su ex mujer sea feliz.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AdGxctcFLOU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Kardashian espera que West deje de mencionarla públicamente a ella y a su pareja, aunque no parece que esto vaya a suceder en un futuro cercano por lo visto en el video musical lanzado por Kanye el mismo día en el que el tribunal declaró a la empresaria legalmente soltera.