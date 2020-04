En esta imagen, tomada el 16 de febrero de 2020, los bañistas cruzan un puente peatonal hacia la playa de Agua Dulce, en Lima, Perú. Hasta mediados del siglo XX, las clases bajas de Lima no podían permitirse ir a la playa, dijo Juan Pacheco, historiador de la ciudad. La construcción de carreteras hasta la costa solventó el problema. (AP Foto/Rodrigo Abd)

En esta imagen, tomada el 25 de marzo de 2020, Tomás Cabrera, de 86 años, medita sobre una escollera junto a la costa del Océano Pacífico, en Lima, Perú, desafiendo el confinamiento decretado por el gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Cabrera dijo que era un día maravilloso para él porque "no hay gente en las calles, los autos no circulan, las fábricas no funcionan”. (AP Foto/Rodrigo Abd)