Dragones más allá del Trono

Una escena de Game of Thrones, con el dragón al fondo. ( Foto cedida por HBO)

La actriz estadounidense América Ferrera posa a su llegada al estreno de la película animada de Dreamworks ;How To Train Your Dragon; (Como Entrenar su Dragón) realizado en el Gibson Amphitheatre en la Universal City en Los Ángeles, California (EE.UU.) en 2010. (EFE/NINA PROMMER)