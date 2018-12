Estos son los trajes típicos de las Miss Universo 2018

1 La torre The Tulip proyectada y con una coronación conica al igual que el emblemático y cercano edificio The Gherkin, aspira a convertirse en la nueva atracción pública cultural y turística de referencia en la capital británica.Las zonas de observación de este edificio, que comenzaría a construirse en 2020, ofrecerán un punto de vista incomparable para ver Londres desde sus pasarelas y espacios interiores, y a bordo de góndolas esféricas que viajarán por su fachada.Al diseñar The Tulip, se tuvieron en cuenta las figuras y los perfiles más suaves, y debería verse en conjunto con The Gherkin, de ahí su forma de tulipán cerrado, la cual ayudará a que el aire fluya y la lluvia se vierta alrededor del edificio.