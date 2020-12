El oncólogo Alessandro D’Aveni posa para un retrato en su hospital Humanitas Gavazzeni en Bérgamo, en el norte de Italia, el viernes 27 de marzo de 2020, en la foto de archivo de la derecha, y el lunes 30 de noviembre de 2020. “Cuando sus condiciones se deterioraron”. Tuve que conocer a la esposa de un joven, una persona con la que la vida había sido cruel incluso antes del Covid. Estaba prácticamente ciego y caminaba con dificultad debido a las complicaciones de la diabetes. Nunca olvidaré los ojos amorosos y desesperados de esa mujer. y la forma en que me agradeció. Esos retratos son una pequeña ventana sobre el miedo, la angustia y la frustración que estaba viviendo ese mismo día para que todos lo vean ”.

La enfermera Martina Papponetti posa para un retrato en su hospital Humanitas Gavazzeni en Bérgamo, norte de Italia, el viernes 27 de marzo de 2020, en la foto de archivo de la derecha, y el lunes 30 de noviembre de 2020. “Recuerdos de estos 8 meses recién En el reverso de una fotografía que le entrego a un paciente, escribo a mano “estamos contigo, vamos mamá”, señala que se acerque físicamente, su caricia en mi mano, una lágrima en su rostro. Salgo de la habitación y detente frente a la puerta cerrada. Nadie puede hacerlo solo. Aprendes a tener (aparentemente) coraje para dos y a transmitirlo con gestos y atención. Aprendes a confiar en la esperanza más allá de la ciencia, a perdonarte a ti mismo por las promesas hechas que no pudieron Se aprende el valor de una sonrisa y de un alta hospitalaria, que hasta unos meses antes eran evidentes. Esos retratos congelan un momento con el que nadie quiso asociar recuerdos. Luego vinieron las gratificaciones, los mensajes de solidaridad y fuerza de cualquier parte en el mundo y en cualquier idioma. Banners solos g las paredes del hospital ... quizás hoy nosotros también deberíamos agradecer a quien lo hizo, porque nos hizo sentir menos solos.

El electrofisiólogo Luca Tarantino posa para un retrato en su hospital Humanitas Gavazzeni en Bérgamo, en el norte de Italia, el viernes 27 de marzo de 2020, en la foto de archivo de la derecha, y el lunes 30 de noviembre de 2020. “Tenía que decirle al hijo que su padre había fallecido. El mayor dolor fue cuando, un momento antes, me informó de la muerte de su madre también. Esos retratos de marzo me hablan de un momento que duró meses y que espero no volver nunca “.