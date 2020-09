Agentes de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, levantan el cadáver de Wildy Jiménez Montero, quien murió por el disparo que le hizo un guardia. Wildy se trasladaba en un motor junto a otro hombre no identificado, los guardias le mandaron a parar, aquellos no obedecieron y el guardia disparó, hiriendo mortalmente al joven ex militar. Foto: Ricardo Hernández