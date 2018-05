Silvia Henríquez de Pou, honor a la cocina con amor

La gastronomía jugó un rol protagonista en la Feria Internacional del Libro 2018. Su vinculación a los medios y su empuje en las redes sociales, fue evidenciado en un stand especializado, que ha rescatado esos aportes, y cómo se ha convertido en toda una cultura, que suma más y más seguidores. En nuestro país, una de las pioneras en mezclar las recetas y los medios de comunicación, es Silvia Henríquez de Pou, quien recibió un reconocimiento por sus aportes y sus casi 40 años de trayectoria. Una dama encantadora, que a pesar de no asistir nunca a una escuela para chef, conquistó a todo un público con su espontaneidad, sencillez y sobre todo, amor para cocinar.

¿Cómo fue su reacción al saber que sería reconocida en este FIL18? Fue una gran sorpresa, nunca me lo imaginé. Siempre tuve en mi mente y en mi corazón, porque lo deseaba, algún día poder seguir a mis antecesores en este asunto de tener una calle con mi nombre. Es algo de los Henríquez: Federico Henríquez, que era mi bisabuelo, Francisco, su hermano, Pedro, Max, Camila, sus hijos... Siempre me decía: “que orgullosa me sentiría si pudiera tener una calle también”. Yo por la cocina, y ellos por sus aportes en la poesía, en la educación y demás. Era algo que realmente soñaba. Mis nietos pueden decir que su abuela compitió con los Henríquez (risas).

Ha sido una trayectoria larga...

Yo estuve 37 años en la televisión. Salí, no porque quise, era algo más fuerte que yo... Dios parece que quiso escoger este momento para que yo saliera, por un cáncer que me afectó. Pero ya, llené mi cometido. Digo, que cosa tan grande, cuando hace 9 años y pico que dejé la televisión, todavía me están recordando y la forma en la que lo están haciendo. La gente me ve en la calle y me saluda, los que me dicen que aprendieron a cocinar, que no se murieron de inanición en EUA gracias a mi libro (risas)... todas esas satisfacciones me dan ánimo para seguir viviendo. Ya vi que ese trabajo que hice no fue en vano, que sembré y esas semillas están ahora brotando.

¿En algún momento pensó que estaría alcanzando lo que ahora? Por mi mente nunca pasó que estaría en la televisión ni que iba a escribir un libro, porque no estaba en eso. Fui una madre y una esposa a tiempo completo. Mis hijos nunca tuvieron una niñera, yo fui su niñera, fui todo para ellos. Entonces, el día que murió la esposa de Max Henríquez Ureña, en la funeraria, mi prima hermana, Graciela Henríquez me dice: “¿por qué no ponemos un programa en la televisión?”, a lo que le respondo: “¿Qué? ¡Pero tú estás loca!”. Ella me dice que lo intente, que yo haga la cocina y ella se encargaba de lo otro. Tanto me insistió, que lo consulté con mi esposo -no hacía nada sin consultarlo con él- y él me animó a que probara. Lo hice, y de ahí comenzó que le tomara amor a la televisión y a la cocina.

Porque la cocina era algo que le gustaba... Fue algo que nació conmigo. Yo nunca recibí un curso ni nada de eso. Fue viendo al servicio de mi casa, y a las hermanas de mi abuelo materno, que cocinaban muy bien. A mi madre no le gustaba para nada la cocina. Pero por parte de mi familia materna, de su padre, sí les gustaba y creo que mi herencia viene por ahí. A todos mis hijos les gusta cocinar, pero ni a mi madre, ni a mi esposo, esos eran catadores. Mi esposo no sabía ni freír un huevo, solo hacer sandwiches. Ahora, él me decía si algo me quedaba bien.

Nunca tomé clases de cocina. De los cuatro libros que tengo, ninguno tiene una receta repetida. Todas fueron probadas en tv. Las recetas las escribía primero en mi mente, las preparaba y tenía la seguridad de que saldría bien.