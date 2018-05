“Star Wars”, platos estelares

La Fuerza acompaña a los protagonistas de la franquicia “Star Wars” pero, además, los héroes estelares deben alimentarse bien para vivir las aventuras que llevan enganchando a sus seguidores durante un cuarto de siglo. Thibaud Villanova describe en el libro “Star Wars a la carta”, algunos de los galácticos menús que se pueden saborear en los mundos que explora Luke Skywalker.

La saga galáctica más famosa de la historia del cine, “Star Wars”, ha servido de inspiración a múltiples creadores de las más diferentes especialidades. Desde expertos en efectos especiales, informáticos creadores de software o diseñadores de escenarios cada vez más espectaculares. Ahora los Darth Vader, Yoda, Luke Skywalker, de la mano de George Lucas, J.J. Abrams o Rian Johnson, también han sido fuente de inspiración culinaria.

El creador de cocina Thibaud Villanova ha dado a luz la obra de cocina galáctica “Star Wars a la carta” (40 recetas de una galaxia muy, muy lejana), con el ojo puesto en la franquicia de George Lucas, y cuyo trabajo se ha concretado en una cuarentena de recetas que, sin lugar a dudas, no deja indiferente a nadie.

Platos saludables y fáciles de hacer

Entrevistamos a este chef de cocina francés nacido en 1985 que, en 2014, creó la marca Gastronogeek y, en septiembre de ese mismo año lanzó su primer libro de cocina sobre temas de cultura “geek”, un colectivo que tienen a la tecnología y la imaginación siempre en su referente esencial.

¿Cómo se le ocurrió la idea de elaborar el libro?

La idea surgió de varias cosas, pero el desarrollo de la marca y de los libros « Gastronogeek » nos habían demostrado a mi editor y a mí un cierto interés en Francia por un público apasionado por la gastronomía de la imaginación.

El concepto de mis libros se basa en el deseo de crear platos saludables, fáciles de hacer en casa e inmersos, lo más posible, en los mundos imaginarios a los que deseo rendir homenaje. Siendo un gran admirador y un gran conocedor de la saga Star Wars, quería crear un libro completo dedicado a una gastronomía inspirada en todo el universo ideado por George Lucas, una aventura increíble. ¡Espero que hayamos estado a la altura!.

Dígame dos platos para unos jóvenes “millennial” y dos para sus padres.

El primero para los jóvenes puede ser la « crema aromática de Theed”. Se trata de una entrada delicada, floral y fragante alrededor del huevo. La idea es ilustrar el descubrimiento del planeta Naboo con una receta precisa pero sabrosa, todo en color.

Recordamos que el planeta Naboo es un planeta no real que pertenecería al sistema del mismo nombre en el universo de la Guerra de las Galaxias que aparece en los episodios de la saga I, II, III y en la edición especial del VI.

La inspiración del té matcha

El segundo plato pueden ser las “tapas variadas de Rey». Un conjunto de tapas de inspiración oriental, que ilustra la vida de Rey en el desierto de Jakku. Realmente me gustó poder trabajar alrededor de The Force Awakens, y especialmente poder invitar a BB-8 en la foto. El creador nos ofrece ahora las propuestas para esos supuestos padres de los jóvenes “millennials”.

“Propongo para ellos “risotto estratosferico”: un plato un poco complicado pero delicioso, inspirado en las aventuras de Han Solo, Leia y Chewbacca en el planeta Bespin. Y el segundo podría ser el “batido azul”: ¡una receta para proponer una bebida emblemática de la saga!.

¿Cuáles han sido los ingredientes más “galácticos” que ha utilizado en sus recetas?

Pues, no sé si esta es la respuesta que esperaba pero, al investigar mucho sobre el libro, me volví adicto a un ingrediente que he estado usando bastante en mi cocina desde entonces: matcha.

Se trata de un té verde molido de Japón que le da un tono verde sublime y un sabor sutil a las recetas. Tiendo a usarlo mucho desde entonces y buscar diferentes variedades, según los platos y acuerdos de sabor que quiero crear.

Así pues los planetas, imaginarios o no, los guerreros malvados o héroes y el universo de “Star Wars”, ha concedido a este especial chef de una “fuerza” que ha alimentado sus ideas y conseguido que, a partir de ahora, además de ver y disfrutar de una película de la saga, podamos salir del cine y degustar alguno de sus especiales sabores.