$!El chef que cambió un restaurante por una hamburguesería

Ante la pregunta de si Michelin se ofenderá por su decisión, reconoció que “a lo mejor no les hace gracia”. “Yo no siento que renuncie ni pienso que esté devolviendo las estrellas. Para nada, me las quedo y me las quiero quedar para siempre”, agregó el chef, dueño de otros restaurantes en Marbella y Madrid y con planes de abrir un local en Catar en 2019.

“Alcanzado este sueño, llevaré mi visión de la gastronomía de Andalucía a todos los rincones y públicos del mundo”, señaló en Twitter García, quien además comenzará en marzo un programa de cocina en la televisión pública TVE.