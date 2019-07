“Con mis hijos no te metas” realiza manifestación en contra de la ideología de géneroJoaquín Caraballo - 05 / 07 / 2019, 09:32 AM $!“Con mis hijos no te metas” realiza manifestación en contra de la ideología de géneroCientos de familias se reunieron este jueves en las afueras del Ministerio de Educación para a una sola voz decir: “Con mis hijos no te metas”, en rechazo de la ideología de género que se busca implementar en las escuelas del país.Con una tarima improvisada en una patana, familias de diferentes estratos sociales dan sus testimonios de la importancia de la unión.Muchos de ellos expresan que no de puede repetir los errores de otras naciones aceptando una agenda del liberalismo sexual como si fuera algo normal.Los que participan en la gran concentración portan pancartas con diferentes mensajes en defensa de la familia dominicana.“La familia se forma con un hombre y una mujer, no con personas del mismo sexo conviviendo juntos”, dijo la familia Gómez.Agregó lo que viene es grande porque “estamos aquí de pies y estamos dispuestos a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias”.Otros dijeron que nadie puede impedir a los padres educar a sus hijos. “No toleramos la ideología de género”.