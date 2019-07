$!LF sugiere comisión; DM “todavía no ha decidido”

El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, informó ayer que el presidente Leonel Fernández sugirió la conformación de una comisión para tratar con el presidente Danilo Medina el tema de la posible reforma a la Constitución y la crisis que a lo interno mantiene esa organización.

Según lo explicado por Pared Pérez, el presidente Danilo Medina le mandó a decir al presidente del partido que aún él no había tomado ninguna decisión sobre el particular y que cuando él se decidiera consideraría la pertinencia de la comisión.

“Me reuní con el presidente del partido y en esa ocasión discutimos, no hubo una propuesta concreta, él sugirió la integración de una comisión, después me reuní con el presidente de la República y me señaló que le transmitiera al compañero Leonel que él no había tomado ninguna decisión”, dijo Pared, quien afirmó que “siempre hay esperanza para todo”, al referirse a la mediación que está impulsando entre Medina y Fernández.

El senador Pared Pérez también informó que luego de conversar con el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem y el director de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista, decidió ordenar el retiro de las tropas militares y policiales que mantenían un cerco en el Congreso, pero “no sin antes tomar las precauciones de rigor”. El presidente del Senado había manifestado que decidió la militarización porque le informaron que había planes de tomar la sede del Congreso.