¿Desaparecerán los cultivos de cítricos por la indicencia del HLB?

Los desafíos del proyecto

La experiencia de las grandes potencias productoras de cítricos en el mundo ha demostrado que el combate efectivo al HLB, más que asunto de recursos económicos, guarda una estrecha relación con generar las capacidades que demanda el sector sobre la materia y en la disciplina de los productores.

“A los viveristas no les gusta llevar un registro de lo que hacen en sus plantaciones en el día a día. En toda la región seguimos lidiando con productores es reacios, que se resisten a llevar a cabo las recomendaciones. Hay productores que todavía no creen en la certificación de plantas sanas, pero como hemos dicho en diversos escenarios: si usted dice que no, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa?”, sentenció Uceda.