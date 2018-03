Las metas de los Acuerdos de París no tienen una relación mecánica entre sí

LONDRES. La relación entre la reducción de emisiones de gases nocivos y la bajada de la temperatura global, dos de los objetivos establecidos en los Acuerdos de París sobre el cambio climático, no es mecánica, según demuestra un estudio publicado el lunes por la revista británica Nature.

La investigación, que utiliza modelos informáticos para analizar la relación entre ambas variables, ha sido liderada por Katsumasa Tanaka, del Instituto Nacional de Estudios Medioambientales, de Japón, y Brian O’Neill, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de EE.UU.

Los Acuerdos de París, ratificados por más de 170 países y que entraron en vigor en noviembre de 2016, estipulan que la subida de la temperatura media de la tierra se tiene que mantener entre 1,5 y 2 grados centígrados para el año 2100 y que se deben alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo.

La relación entre ambas metas, sin embargo, no se había establecido hasta ahora y, según explicó Tanaka, los resultados de este estudio “muestran que los objetivos no siempre van mano a mano”, es decir, que cumplir con uno no implica necesariamente alcanzar el otro.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores generaron diez escenarios diferentes en los que compararon el impacto de controlar una u otra de las variables descritas, analizando la conexión física entre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura media global y el impacto económico de estos procesos.

“Si alcanzamos los objetivos de temperatura media máxima para el final del siglo, pero sin sobrepasar el límite en ningún momento mientras tanto, no tendremos por qué reducir la emisión de gases nocivos a cero”, describió Tanaka.

Sin embargo, el investigador apuntó que si se tarda demasiado en reducir las emisiones de gas, “aunque sí lleguen a cero”, no se podrán “alcanzar los objetivos de temperatura máxima”, lo que significaría que la subida de la temperatura media global superaría los dos grados en 2100.

Desde la firma de los Acuerdos de París, los científicos han trabajado para entender qué tipo de políticas son las más adecuadas para alcanzar los objetivos del pacto.

Los países que han ratificado el acuerdo tienen que informar de sus progresos cada cinco años, para poder alterar las normativas locales según sea necesario y ajustarse a las metas propuestas.