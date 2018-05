Las mujeres echan la pelea en el campo

“Ahí hay vacas que cuando me ven, me vienen encima”, comenta la española. Hace pausas para hacer llamadas de coordinación en la finca. Se le ve liderar con determinación el grupo de campesinos -jóvenes y adultos- que atiende su ganado.

Margarita llegó al país en 2009 procedente de España y tras heredar de su abuelo el terreno de 723 tareas, decidió -hace dos años- dedicarse al negocio ganadero del que ha aprendido a “tropezones”.

“Si la leche la haces de buena calidad, no te pagan lo que cuesta. Cuando la llevas a los queseros, te pagan más pero se va en transporte (chofer, camioneta y gasolina). En principio me vendieron unas vacas grandes de selección y ahora me están dando problema. El saber que tienes que perder animales, estar pendiente con los cuatreros, he sufrido robo por parte del personal. Aquí tienes que ser fuerte y es lo que me falta a mí un poco”, manifestó.

Algunos ganaderos suelen tener ordeño automático y refrigerador para guardar la leche extraída de su ganado. Los trabajadores de Margarita hacen el ordeño manual y diariamente extraen 500 litros para comercializar. Vende la leche a una empresa a RD$20.50 ya que se han negado a comprarla más cara. Otros ganaderos la venden hasta RD$26 el litro.