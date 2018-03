Medio Ambiente advierte venta de pez loro en playas

ANDRÉS BOCA CHICA. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió hoy a las fritureras de esta localidad atenerse a la prohibición de despachar pez loro, asegurándoles que les será incautada la mercancía y serán sometidas a la justicia.

El ingeniero Héctor Peña López, encargado de Medio Ambiente del municipio de Boca Chica, dijo que desde ayer jueves recorre toda la playa, caseta por caseta y restaurant, con el fin de detectar posible venta de pez loro, para proceder a su incautación y accionar judicialmente.

Aunque no negó ni afirmó la venta del pez loro, dijo que está tras la pista de vendedores que se desplazan desde San Pedro de Macorís a comercializar este pez entre las fritureras de Boca Chica y otros establecimientos.

Manifestó que no ha podido penetrar a las pescaderías ya que son establecimientos cerrados y privados y, al no contar con el acompañamiento del Ministerio Público y la fuerza pública, ha sido respetuoso de las leyes, por lo que no pudo afirmar si en esos lugares se comercializa la especie en veda.

Héctor Peña, explicó que hace recorridos constantes por cada caseta en busca de encontrarse con ventas de peces vedados por las autoridades, por amenaza de extinción.

Este jueves reporteros de Diario Libre, en un recorrido por la playa de Boca Chica, detectaron la venta de pez loro en algunas frituras de la zona.