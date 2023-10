Mueren dos personas en choque de dos trenes en el centro de México

Dos tripulantes de trenes perecieron y cuatro personas resultaron heridas el domingo al chocar dos ferrocarriles de carga en el estado central mexicano de Zacatecas.

La colisión de los trenes de la empresa privada Ferromex, la mayor del país, ocurrió el domingo a la altura del poblado de Ojo Agua del Tule, indicó en un comunicado Protección Civil y Bomberos del municipio de Fresnillo, Zacatecas.

En el accidente murieron dos de los tripulantes de las locomotoras y cuatro personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas a un centro de salud.

Protección Civil de Fresnillo dijo que en el lugar de accidente atendieron a una persona que se presume era migrante.

Las autoridades no han informado sobre las causas del accidente.

The Associated Press solicitó a Ferromex una reacción sobre el caso, pero no hubo comentarios de momento.

Medios locales indicaron que entre los heridos hay migrantes, pero las autoridades no lo confirmaron.

Ferromex paralizó el mes pasado varias decenas de trenes debido a que miles de migrantes estaban utilizando ese transporte para tratar de llegar a la frontera norte, lo que obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia en las vías ferroviarias de país.

El Instituto Nacional de Migración informó que entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre rescataron y disuadieron de bajar de los techos de los contenedores de trenes a 27.066 migrantes para salvaguardar sus vidas.

México ha enfrentado en los últimos meses un creciente flujo de migrantes que mantiene saturadas las fronteras del país. En los primeros diez meses del año se registró el ingreso 1.566.948 extranjeros irregulares, cifra que supera los registros del 2022. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, el año pasado, entre enero y noviembre, se reportó la entrada al país de 388.611 personas de manera irregular.