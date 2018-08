Aumentan a 30 los muertos por derrumbe de puente en autopista italiana

“Delante de los italianos me comprometo a determinar las responsabilidades de un desastre tan inaceptable”, anunció indignado el ministro, quien viajará el miércoles a Génova junto con el primer ministro Giuseppe Conte, el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, y el ministro de Transportes e Infraestructuras, Danilo Toninelli.

- “¡Oh Dios, oh Dios, Oh Dios!” -

La televisión transmitió la grabación del dramático momento en el que un testigo asiste al desplome del viaducto de una altura de 90 metros.

“¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Oh Dios!”, clama horrorizado.

Las fuertes lluvias que azotaban la zona cesaron tras dos horas, por lo que fue autorizada la participación de un mayor número de socorristas, así como de varios helicópteros.

“Escuché como un trueno, mi hija creía que era un terremoto. Entendimos luego que era la caída del puente. Algo terrible”, contó a SkyTV una habitante del sector, altamente poblado.

La policía no descarta que se trate de un fallo estructural del puente y una investigación judicial ha sido abierta para establecer quienes son los responsables de la tragedia.

“Todo parece indicar que el mantenimiento había sido realizado correctamente”, explicó el ministro Toninelli, quien prometió que los responsables “pagarán, pagarán todo”, dijo.

El puente “enfermo”, como era llamado, fue realizado por el ingeniero Riccardo Morandi, el mismo autor del puente General Urdaneta de Maracaibo, en Venezuela, uno de los más largos en el mundo.

En las primeras imágenes difundidas por los medios de comunicación se puede ver el puente, al que le faltan varias decenas de metros, sumido en una niebla de polvo que cubre la zona industrial.

Según los bomberos, el puente se hundió en torno al mediodía (10H00 GMT).

Autoridades de España, Francia y Alemania han enviado mensajes de solidaridad.

Debido al accidentado relieve de la región de Génova, encajada entre el mar y la montaña, la autopista está jalonada por largos túneles y viaductos.

El puente fue construido en la década de 1960 en la autopista A10. Fue restaurado en 2016. El viaducto mide 1.182 metros de longitud y tiene una altura de cerca de 100 metros.

La circulación por la autopista fue interrumpida por varias horas así como el transporte de trenes, causando problemas de tráfico ya que se trata de un tramo muy concurrido con ocasión de las vacaciones de agosto.