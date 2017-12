Carmen Franco, la hija única del dictador español, muere a los 91 años

MADRID. La hija única del dictador español Francisco Franco admitió que fue un padre autoritario y machista, pero hasta su muerte este viernes a los 91 años, Carmen Franco siempre defendió su memoria.

Abuela elegante con pelo castaño, Carmen Franco y Polo era la presidenta de honor de la Fundación Nacional Francisco Franco, creada para celebrar la figura del “Generalísimo, Caudillo por la gracia de Dios”, fallecido en 1975 tras 36 años en el poder.

Hasta el año pasado, cuando salía de una tradicional misa en memoria de su padre, los participantes le hacían el saludo fascista frente a una iglesia en pleno Madrid.

“A mi padre que le juzgue la historia, yo no”, se justificaba este año en el epílogo de una biografía novelada escrita por la periodista Nieves Herrero basándose en una serie de conversaciones con ella.

“Cuando me dicen que fue un dictador no lo niego pero tampoco me gusta porque me lo suelen decir como un insulto. Sin embargo, a mi no me suena tan mal”.